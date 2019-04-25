Армия Хафтара получила серьезное преимущество
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара захватила стратегически важную позицию. Об этом пишет Al Masdar News.
Как сообщается, ЛНА смогла оттеснить силы правительства национального согласия в районе города Эль-Азизия. Он располагается приблизительно в 55 километрах к юго-западу от ливийской столицы — Триполи.
Отмечается, что армия Хафтара заставила правительственные силы отступить на север, таким образом завершив недельное противостояние в этом регионе. Захват позиций дает ЛНА серьезное преимущество: отсюда военные могут совершить серьезный рывок к южным районам Триполи, передает издание.
23 апреля сообщалось, что ЛНА начала вторую фазу наступления на Триполи. В тот же день стало известно, что ее силы сбили военный самолет, который пытался атаковать авиабазу.
Хафтар приказал войскам начать наступление на ливийскую столицу 4 апреля. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи». При этом он не прекращает наступление, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества.