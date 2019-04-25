Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.

Он рассказал, что Горбачев хотел приехать на премьеру документальной картины «Знакомьтесь, Горбачев», закрывающей 41-й Московский международный кинофестиваль, но врачи запретили покидать больницу. «Не очень хорошо себя чувствует», — уточнил Сингер, не раскрывая причин госпитализации 88-летнего политика.

В свою очередь, представитель Горбачев-фонда назвал «недостоверной» данную информацию. Он пояснил, что провел сегодня с Горбачевым «в общей сложности, наверное, два часа», и добавил, что политик не планировал посещать премьеру фильма.