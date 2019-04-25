Мнацаканян: «Я могу встретиться с Мамедъяровым в Вашингтоне»

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова вполне может состояться в Вашингтоне. Об этом заявил в интервью 1in.am в четверг министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«У нас были встречи в Париже, в Москве. Может ли быть встреча в Вашингтоне? Конечно. Готовы ли мы на самом деле к ней? Безусловно», - сказал Мнацаканян.

При этом он подчеркнул, что необходима последовательность процедур, и когда коллеги из США конкретизируют свое приглашение, тогда с заявлением выступит и армянская сторона. Мнацаканян сказал, что не хочет говорить от имени коллег из США, поскольку они должны еще все подготовить, уточнить.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что США предложили провести в Вашингтоне встречу с армянским коллегой по урегулированию карабахского конфликта.