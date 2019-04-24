Посол Литценбергер: "США поддерживают усилия Азербайджана по борьбе с терроризмом"

Вашингтон положительно оценивает меры по борьбе с преступностью, предпринимаемые в Азербайджане, в том числе с терроризмом и торговлей людьми, заявил посол США в Баку Эрл Литценбергер, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

«На встрече с министром внутренних дел Азербайджана Рамилем Усубовым посол США Эрл Литценбергер выразил удовлетворение созданными в республике условиями безопасности и стабильности для местных граждан и иностранцев», - говорится в сообщении.

Дипломат выразил готовность приложить усилия для развития отношений между Баку и Вашингтоном, а также между американским посольством и МВД Азербайджана.

«Азербайджан придает большое значение отношениям с США, которые опираются на национальные интересы двух стран, охватывают все сферы и продолжают развиваться по восходящей линии», - отметил Р.Усубов.

Министр подчеркнул, что Азербайджан активно сотрудничает с США в вопросах борьбы с международным терроризмом и обеспечением глобальной безопасности.