Ильхам Алиев на международном форуме в Пекине
В пятницу в Пекине открылся 2-й Международный форум "Один пояс, один путь".
Делегация, возглавляемая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принимает участие в форуме.
В пятницу в Пекине открылся 2-й Международный форум "Один пояс, один путь".
Делегация, возглавляемая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принимает участие в форуме.
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