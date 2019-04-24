Дмитрий Быков: "Это было отравление"

Писатель Дмитрий Быков сообщил, что его доставили в больницу в Уфе из-за отравления. Когда и чем оно было вызвано, он не знает. Об этом Быков рассказал в первом после госпитализации выпуске программы «Один» на «Эхо Москвы», записанном из больницы.

«Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, — а это было отравление, — она не установлена», — сказал писатель. По его словам, реаниматолог сразу признал, что врачи пока не могут назвать причину ухудшения здоровья, «это более долгое дело».

Также Быков, отвечая на слухи, подчеркнул, что у него не было «ни алкогольных, ни наркотических излишеств», ни гипертонии, ни диабета.