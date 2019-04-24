Си Цзиньпин назвал Путина своим «лучшим другом»

Председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту России Владимиру Путину диплом почетного доктора университета Цинхуа. Об этом сообщает РИА Новости.

На торжественной церемонии Си заявил, что ему «особенно приятно вручать диплом почетного доктора своей Альма-матер своему лучшему другу». Путин, в свою очередь, назвал большой честью получить почетное звание одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира.

Университет Цинхуа постоянно занимает первое место в Национальном рейтинге университетов КНР. Среди выпускников университета много знаменитых людей, в их числе два председателя КНР - Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин.