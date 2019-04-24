По итогам свободного заезда в «Формуле-2» лучшее время показал итальянец Лука Гиотто из Uni-Virtuosi Rasing. На 2-м месте японский пилот Нобухару Мацушита из Carlin. Третьим стал британец Джордан Кинг, представляющий MP Motorsport.

Досрочно практику завершили Махавир Рагунатан и французский пилот Дориан Бокколаччи из Campos Racing. Рагунатан, как и россиянин Никита Мазепин, не смог вписаться в поворот номер 3.

* * * 11:25

Российский пилот «Формулы-2» Никита Мазепин из команды ART Grand Prix не вписался в поворот номер 3, и ему понадобилась помощь маршалов.