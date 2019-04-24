Первые неприятности на «Формуле» в Баку фото; обновлено 11:57
По итогам свободного заезда в «Формуле-2» лучшее время показал итальянец Лука Гиотто из Uni-Virtuosi Rasing. На 2-м месте японский пилот Нобухару Мацушита из Carlin. Третьим стал британец Джордан Кинг, представляющий MP Motorsport.
Досрочно практику завершили Махавир Рагунатан и французский пилот Дориан Бокколаччи из Campos Racing. Рагунатан, как и россиянин Никита Мазепин, не смог вписаться в поворот номер 3.
* * * 11:25
Российский пилот «Формулы-2» Никита Мазепин из команды ART Grand Prix не вписался в поворот номер 3, и ему понадобилась помощь маршалов.
Чуть позже в этот же поворот не вписался голландец Махавир Рагунатан из команды MP Motorsport.
* * * 11:00
В Баку начался свободный заезд пилотов «Формулы-2».
В 15:00 гонщики «Ф-2» примут участие в квалификации.
А в 13:00 и 17:00 по бакинскому треку в рамках свободных заездов проедут гонщики «Формулы-1».