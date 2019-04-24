AS Qrup İnvestment привлекла китайского гиганта в свои агропарки фото
Между гигантской китайской госкорпорацией «China CAMC Engineering Co., Ltd.” (CAMCE) и азербайджанской «AS Qrup İnvestment» подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере осуществления крупных проектов. Соглашение было подписано на встрече в Пекине, организованной в рамках крупнейшего в Азии экономического форума «One Belt One Road» (Один Пояс, Один Путь). По соглашению CAMCE окажет финансовую и консультационную поддержку компании «AS Qrup İnvestment» по двум направлениям – создание Агропромышленно-Логистического Центра и расширение логистической базы.
По первому направлению расширится деятельность компании «AS Aqro», принадлежащей «AS Qrup İnvestment» - в Губе, Гёйчае и Баку будут созданы Агропромышленно-Логистические Центры. В настоящее время «AS Aqro» занимается управлением и развитием Апшеронского агропарка, расположенного в поселке Говсан.
Дополнительно на территории агропромышленного комплекса «AS Qrup İnvestment» начинает деятельность в новых промышленных отраслях, таких как производство фруктового концентрата и фруктовых соков.
Второе направление стратегического сотрудничества нацелено на кратное увеличение логистических услуг, осуществляемых группой компаний. Будет увеличена база компании «Fresh Logistics», число грузовиков с холодильными установками будет доведено до 200. Компания в настоящее время осуществляет грузоперевозки внутри страны и за рубеж с помощью 20 грузовиков с холодильными установками.
В рамках соглашения стороны также изучат потенциальные возможности сотрудничества по другим направлениям. Для этого предусмотрены взаимные визиты и встречи на уровне руководств компаний «AS Qrup İnvestment» и CAMCE.
Указы и распоряжения, подписанные президентом Ильхамом Алиевым для развития ненефтяного сектора в стране, а также государственная поддержка агросектора стимулировали начало деятельности группы компаний AS в этом направлении.
Компании «AS Aqro» и «Fresh Logistics», воспользовавшись выгодными условиями, созданными в стране, добились высоких результатов в течение короткого времени и продолжают развитие, участвуя в привлечении крупных инвестиций из-за рубежа.