Между гигантской китайской госкорпорацией «China CAMC Engineering Co., Ltd.” (CAMCE) и азербайджанской «AS Qrup İnvestment» подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере осуществления крупных проектов. Соглашение было подписано на встрече в Пекине, организованной в рамках крупнейшего в Азии экономического форума «One Belt One Road» (Один Пояс, Один Путь). По соглашению CAMCE окажет финансовую и консультационную поддержку компании «AS Qrup İnvestment» по двум направлениям – создание Агропромышленно-Логистического Центра и расширение логистической базы.

По первому направлению расширится деятельность компании «AS Aqro», принадлежащей «AS Qrup İnvestment» - в Губе, Гёйчае и Баку будут созданы Агропромышленно-Логистические Центры. В настоящее время «AS Aqro» занимается управлением и развитием Апшеронского агропарка, расположенного в поселке Говсан.

Дополнительно на территории агропромышленного комплекса «AS Qrup İnvestment» начинает деятельность в новых промышленных отраслях, таких как производство фруктового концентрата и фруктовых соков.

Второе направление стратегического сотрудничества нацелено на кратное увеличение логистических услуг, осуществляемых группой компаний. Будет увеличена база компании «Fresh Logistics», число грузовиков с холодильными установками будет доведено до 200. Компания в настоящее время осуществляет грузоперевозки внутри страны и за рубеж с помощью 20 грузовиков с холодильными установками.