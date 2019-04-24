Умерла актриса Элина Быстрицкая

Артистка Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра в пятницу, 26 апреля.

Отмечается, что в последние годы актриса тяжело болела. Дата прощания с Быстрицкой и место похорон будут объявлены позже.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Она снялась в таких фильмах как «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Добровольцы» Юрия Егорова и «Неоконченная повесть» Фридриха Эрмлера. В Малом театре актриса служила с 1958 года. Звание народной артистки СССР Быстрицкая получила в 1978-м.