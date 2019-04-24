Депутат предлагает избирать мэра Баку

Депутат Фазиль Мустафа предлагает перейти на избрание мэра Баку голосованием всего населения столицы. Как заявил депутат haqqin.az, вопрос избрания мэра Баку назрел давно.

«Если он будет избираться, то станет подотчетным народу, и я уверяю вас, происходящие в городе безобразия с уничтожением исторических памятников, некачественной прокладкой дорог, недостаточной чистотой и прочим значительно сократятся», - подчеркнул Ф.Мустафа.

Все в столице – от строительства и функционирования метро и автодорог до сохранения исторического облика Баку и других крупных городов должно быть в подчинении мэра, а он, в свою очередь, каждый месяц или квартал должен отчитываться о проделанной работе перед своими избирателями, считает депутат.