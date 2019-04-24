В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике

В соревнованиях принимают участие гимнастки из 39 стран. В индивидуальных состязаниях Азербайджан представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис. Также на Кубке мира выступит наша групповая команда в составе Симары Джафаровой, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбановой, Нармин Джахангировой, Айны Джафаровой и Соны Рахмановой.

Сегодня состоятся индивидуальные соревнования с обручем и мячом, а также соревнования групп с мячами. Завтра индивидуалки выступят с булавами и лентами, а групповички – с тремя обручами и двумя парами булав. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. А в воскресенье, 28 апреля, состоятся отдельные финалы.