Ющенко: Европа безответственно относится к карабахскому конфликту

Между тем, подчеркивает украинский политический деятель, ни одно решение, принятое международными политическими организациями самого высокого ранга, в том числе и по карабах ской проблеме, не выполнены.

«Европа совершенно беспечно и безответственно подходит к вопросам безопасности. Между тем из семи конфликтов на Европейском континенте - шесть, включая один «горячий», происходят на его на востоке», - сказал haqqin.az экс-президент Украины Виктор Ющенко.

«Почему ООН работает так неэффективно в этом направлении? К кому еще надо апеллировать, чтобы разрешить эти конфликты?», - задается вопросами экс-президент.

В.Ющенко правомерно считает, что источники этих конфликтов имеет общие истоки, которые ведут в современную политику РФ. Лозунг о возврате к «русскому миру» - это политика на расширение жизненного пространства за счет постсоветских стран. «И такое стремление к реваншу в современных условиях должно подвергнуться осуждению, а борьба наших государств за независимость, свободу и территориальную целостность должна найти понимание солидарность», - призывает он.

По мнению политика, страны Восточной Европы, более других страдающие из-за невнимания ЕС к укреплению политики безопасности, через различные международные организации и, в частности, Балто-Черноморскую инициативу на повестку должны вынести вопросы военных конфликтов в Восточной Европе.

«Если бы в нашем диалоге принимал Уинстон Черчилль, он бы, обращаясь к современным политикам, непременно, спросил» «Разве вы не видите, что от Балтики, Черного моря до Каспия выстроен «железный занавес», которым разделены два мировоззрения, две политики?» К сожалению, пока Европа не готова дать симметричный ответ московской политике реванша. Карабахскому конфликту – 30 лет, конфликту в Грузии - 11, военным посягательствам в Украине уже пять. То же самое с Приднестровьем. Сегодняшняя Европа не в лучшей политической форме. Две-три европейские страны ради личной выгоды разбавляют общеевропейскую политику. К примеру, смешно, когда говорят о проекте «Северный поток-2» как о чисто экономических намерениях. Нефть и газ для Москвы никогда не были экономикой. Это чистой воды политика», - отмечает Ющенко.

Колоссальные финансовые доходы от продажи нефти и газа только затягивают узел конфликтов на постсоветском пространстве, уверен он. Это одна из причин, почему азербайджанские, грузинские, молдавские, украинские земли все еще находятся под оккупацией.

«Сохраняющее нарушение территориальной целостности наших стран является угрозой всему современному миропорядку. Европа должна понять это и воспринять эти проблемы как свои собственные, потому что в современном мире агрессия может исходить не только от соседа под боком, но и прийти из-за тысяч километров…», - предупреждает политик.