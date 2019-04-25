Плановые ремонтные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях важны, и их график строго соблюдается. Это связано как с растущими требованиями к качеству выпускаемой продукции, к другим производственным и экологическим показателям, так и соображениями безопасности. Но в свете масштабов нынешней модернизации завода предстоящий ремонт вызывает ряд вопросов.

Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (БНПЗ) встанет на ремонт в октябре текущего года. Об этом сообщил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по переработке Давид Мамедов. По его словам, завод приостановит работу на месяц в связи с запланированными ремонтными работами.

Сразу же отметим, что судя по уже вложенным инвестициям и предстоящим в ближайшей перспективе строительству ряда новых установок и реконструкции уже действующих руководство SOCAR уже напрочь отмело свои амбициозные планы по возведению нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Гарадагском районе. Несколько лет назад компания решила перенести все свои производственные мощности на окраину столицы, предварительная оценка этого проекта составляла несколько миллиардов долларов. Но последовавший вскоре после этого резкий обвал цен на нефть на мировом рынке, вызвавший кризис и в Азербайджане, видимо, заставил отказаться от этой мысли и взяться за модернизацию уже единственного оставшегося нефтеперерабатывающего завода.

Да, в настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации производственная мощность завода будет увеличена с 6 млн до 8 млн тонн в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года. Стоимость модернизации завода оценивается примерно в 2,2 млрд долларов. Основной целью модернизации является удовлетворение спроса населения на нефтепродукты в ближайшие 15-20 лет, а также обеспечение сырьем, а именно, выпускаемым здесь газом предприятий ПО "Азеркимья". Кроме того, модернизация позволит сократить выбросы в атмосферу, создать новые рабочие места, а также удовлетворить внутренний спрос на бензин и прочие продукты переработки.

Чтобы представить себе масштабы этой перестройки, рассмотрим лишь несколько проектов, которые планируется реализовать на заводе в ближайшее время. До сегодняшнего дня на заводе было произведено 300 млн тонн нефтепродуктов, ассортимент которых превышает 15 видов. А уже со второго квартала текущего года выйдет на полную производственную мощность новая битумная установка на НПЗ имени Гейдара Алиева. Это, конечно, не основная продукция завода, но имеет большой спрос как внутри страны, так и за ее пределами.

Сердцем же завода, несомненно, можно будет считать установку по первичной переработке нефти ELOU-AVT, приступить к строительству которой намечается в следующем году. Напомним читателю, что как на этом заводе, так и на бывшем заводе «Азнефтяг» действуют еще с советских времен установки ELOU-AVT. И в соответствии с предыдущей стратегией, на НПЗ планировалась реконструкция действующей здесь установки первичной переработки нефти производительностью 6 млн тонн, а также демонтаж и перенос сюда аналогичной установки производственной мощностью 2 млн тонн с НПЗ "Азернефтйаг". В целом, планировалось довести их суммарную мощность до 7,5 млн тонн. Но, как показали проведенные исследования, строительство новой установки годовой мощностью 7,5 млн тонн оказалось выгоднее реконструкции и переноса старых.