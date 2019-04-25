Турция не намерена менять позицию по С-400

Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой заявил, что позиция по приобретению российских ЗРК С-400 остается неизменной.

По его словам, Анкара возобновила переговоры с Вашингтоном о покупке ЗРК Patriot по предложению американской стороны, которая намерена отговорить Турцию от сделки с Россией.

Кроме того, продолжается сотрудничество с США по программе истребителей F-35, хотя Белый дом грозил разорвать этот контракт из-за С-400.

«Мы не говорили об отказе от покупки ЗРК Patriot, переговоры продолжаются. При этом по С-400 наша позиция ясна», — сказал Аксой.

Министр напомнил, что системы С-400 необходимы Турции и не нанесут вреда американским вооружениям, в чем Анкара пытается убедить Вашингтон.