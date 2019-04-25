13:57

В Пекине сегодня состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина, сообщает АзерТАдж. Согласно информации, главы государств выступили на встрече.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Уважаемые друзья. Я рад Вас видеть. Мы уже имели удовольствие друг с другом коротко переговорить, что называется, в кулуарах. Рад возможности побеседовать с Вами уже в таком, более широком составе. Мы с Вами встречаемся регулярно, имеем возможность не только обменяться мнениями, сверить часы, но и как-то скорректировать нашу совместную работу. А в целом, она идет, на мой взгляд, очень неплохо. Развиваются торгово-экономические связи. Мы создали даже специальный, собственно говоря, даже по Вашей инициативе, можно сказать, механизм взаимодействия в торгово-экономической сфере. На мой взгляд, эта инициатива хорошо развивается. Мы потом попросим наших коллег с российской и азербайджанской стороны высказаться на этот счет. Но в целом мы удовлетворены развитием наших отношений. Уверен, поговорим с Вами сегодня о всех аспектах нашего взаимодействия. Я очень рад Вас видеть», - сказал президент России Владимир Путин.

«Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Очень рад нашей новой встрече. Наши встречи придают очень серьезный импульс развитию наших отношений. Мы встречаемся регулярно и, конечно же, решаем очень важные вопросы сотрудничества, взаимодействия во всех сферах. Мы очень удовлетворены тем, как развиваются наши отношения. Они охватывают все сферы. И активный политический диалог ведется. Мы наблюдаем рост товарооборота. Как Вы отметили, существует специальный механизм для продвижения конкретных проектов. Очень большой интерес со стороны бизнес-кругов работать вместе. Конечно, важным направлением сотрудничества является транспортно-логистическая сфера. И здесь у нас есть хорошие результаты, и в энергетике, сельском хозяйстве, гуманитарном сотрудничестве. Думаю, что уровень взаимоотношений сегодня такой, что позволяет решать многие вопросы двусторонней повестки дня, региональной. Поэтому уверен, что наша нынешняя встреча также даст хороший толчок будущему развитию отношений, которые основаны на дружбе, добрососедстве, взаимной поддержке, взаимном уважении. Мы очень дорожим этими отношениями, очень их ценим и рассчитываем на поступательное движение вперед. Еще раз спасибо», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Спасибо. В том, что касается торговли, у нас почти на 14 процентов увеличился товарооборот в прошлом году и достиг 2,5 миллиарда долларов. Но и на международной повестке тоже у нас много общих вопросов. Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит. Так что об этом тоже поговорим», - сказал Владимир Путин.