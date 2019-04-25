Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили ряд строящихся воинских частей в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Министру обороны было доложено, что в около десяти военных городках, которые будут переданы в использование до конца нынешнего года, наряду со штабами, солдатскими казармами, столовыми, боксами для хранения боевой техники и другими административными зданиями и сооружениями, имеющими водо-, газоснабжение, отопительные и другие коммуникационные системы, для обеспечения полноценной служебной и боевой деятельности военнослужащих, предусмотрено также функционирование соответствующих бытовых объектов и объектов общественного питания, в том числе котельно-прачечного и банного комплекса, медпунктов и других инфраструктурных объектов.

Генерал-полковник З.Гасанов проверил ход строительных работ в строящихся артиллерийской воинской части, военном госпитале и на других военных объектах, дал соответствующие указания и рекомендации в связи с качественным выполнением строительных работ.