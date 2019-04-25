Развитие Баку охватывает и окраины

На совещании было отмечено, что благодаря политике главы государства Баку превратился в один из самых красивых городов мира. Было подчеркнуто, что ситуация в центре города является образцовой, но на некоторых окраинах продолжает сохранятся ряд проблем.

В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание с участием представителей МЧС, Госагентства по архитектуре и градостроительству, Бакинского транспортного агентства и Государственного рекламного агентства.

Выступая перед собравшимися, глава ИВ города Баку Эльдар Азизов отметил, что в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, на окраинах столицы, где наблюдается теснота, будут предприняты соответствующие меры для повышения противопожарной безопасности, устранения пробок и доведения архитектурного и эстетического вида зданий до современных стандартов.

С этой целью был создан штаб с участием представителей соответствующих структур. Сотрудники штаба уже приступили к осмотру улиц и инвентаризации, расположенных там объектов. В первую очередь, работы начаты на улице М. Хади в Хатаинском районе и проспекте Гара Гараева в Низаминском районе. По результатам инвентаризации будет составлен и реализован соответствующий план мероприятиях.

Глава ИВ Баку особо подчеркнул, что в соответствии с поручением руководства страны, во время этих работ не должны быть задеты интересы предпринимателей и с ними должно вестись сотрудничество.