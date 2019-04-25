Победитель лотереи Unibank выиграл телефон iPhone X

Уже известны победители первого розыгрыша «Весенней лотереи» Unibank. У 10.500 клиентов, прошедших регистрацию для участия в лотерее, было 291 011 шансов.

24 из них выиграли - 50 AZN, 23 победителя - 100 AZN, 1 победитель - 500 AZN, 1 победитель - 1 000 AZN. А один победитель стал обладателем главного приза 1-го розыгрыша - телефона iPhone X. Список всех победителей здесь: (https://unibank.az/az/news/retail/462/_unibank_kb_bahar_lotereyasi_nin_1_ci_tirajinin_qaliblerini_achiqladi).

Согласно условиям “Весенней лотереи”, с 14 марта по 31 мая, клиенты, которые будут проводить безналичные оплаты с помощью дебетовых, кредитных, зарплатных карт от Unibank, а также те, кто оформят кредитную карту Albalı Plus в течение этого времени, получат шанс выиграть путешествие в Санторини на двоих, мобильный телефон iPhone X и различные денежные призы от 50 до 1000 AZN.

Победители первого розыгрыша также имеют возможность принять участие и выиграть во втором розыгрыше лотереи. Таким образом, их шансы во время операций с 15 апреля по 31 мая будут включены во второй розыгрыш. Победители второго розыгрыша будут объявлены 10.06.2019. Главный победитель выиграет путешествие на двоих, на 6 ночей / 7 дней в 5-ти звездочном отеле на острове Санторини в Греции.

В период лотереи оформленная кредитная карта Albalı Plus дает 10 шансов на участие, а каждые 10 манатов безналичных операций, которые указаны в условиях, дают 1 шанс на участие.

В лотерее будут участвовать только клиенты, зарегистрировавшие свое участие на www.unibank.az ( https://unbk.az/2JcbNLA ).

Для получения дополнительной информации об условиях лотереи, пожалуйста, перейдите по этой ссылке: (https://unbk.az/2HgDl0F ).

Лотерея предназначена для стимулирования роста безналичных операций.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).