С 22 апреля 2019 года NIKOIL Bank начал выплату компенсаций физическим лицам, согласно Указу Президента Азербайджанской Республики от 28 февраля 2019 года «О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике».

Отметим, что, учитывая реструктуризацию просроченной кредитной задолженности физических лиц согласно Указу, проценты, начисленные по этим кредитам, будут списаны, а их дела, находящиеся в суде, будут отозваны.

Каждому клиенту, для которого предусмотрена компенсация по проблемным кредитам, NIKOIL Bank отправил СМС-уведомление о филиале и дате выплаты компенсаций. Также следует отметить, что с целью обеспечения комфорта клиентам, которые получат компенсацию, Банк создал услугу СМС-информирования. Клиенты получают информацию о времени и дате получения компенсации путем отправки посредством СМС персонального кода удостоверения личности на короткий номер 9981.

С целью обеспечения более оперативного обслуживания и удовлетворенности клиентов, в связи с этим вопросом, NIKOIL Bank перешел на усиленный режим работы, продлив рабочее время до 20:00. Согласно вышеуказанному Указу, в мае планируется завершение выплаты всех компенсаций.

NIKOIL Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по номеру (012) 981.

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