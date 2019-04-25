Грузинская полиция зверски избила молодых азербайджанцев
Сотрудники грузинской полиции зверски избили трех молодых азербайджанцев. Об этом в редакцию haqqin.az сообщили сами азербайджанцы, ставшие жертвой произвола стражей правопорядка.
Согласно информации, инцидент произошел 17 апреля. Пятеро сотрудников грузинской полиции без причины избили жителей села Текели Марнеульского района Эльчина Асланова, Мусу Намазова и Намаза Намазова.
Затем их посадили в машину и увезли в отделение полиции, где продолжились побои. После нескольких часов пыток, Эльчин Асланов и Муса Намазов были арестованы по обвинению в оказании сопротивления полиции.
Что касается Намаза Намазова, то его продержали в отделении ровно сутки, после чего отпустили на свободу. В своем заявлении для прессы Намаз Намазов отмечает, что уже подал жалобу на имя премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, омбдусмена Нино Ломчарии, главе МВД Георгию Гахария и генпрокурору Шалве Тадумадзе.
В своей жалобе Намаз Намазов отмечает, что избившие их полицейские были этнические грузины, которые оскорбляли его на национальной почве. Он просит, чтобы это дело было расследовано объективно, и поведению полицейских была дана правовая оценка.