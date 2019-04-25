Грузинская полиция зверски избила молодых азербайджанцев

Затем их посадили в машину и увезли в отделение полиции, где продолжились побои. После нескольких часов пыток, Эльчин Асланов и Муса Намазов были арестованы по обвинению в оказании сопротивления полиции.

Что касается Намаза Намазова, то его продержали в отделении ровно сутки, после чего отпустили на свободу. В своем заявлении для прессы Намаз Намазов отмечает, что уже подал жалобу на имя премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, омбдусмена Нино Ломчарии, главе МВД Георгию Гахария и генпрокурору Шалве Тадумадзе.

В своей жалобе Намаз Намазов отмечает, что избившие их полицейские были этнические грузины, которые оскорбляли его на национальной почве. Он просит, чтобы это дело было расследовано объективно, и поведению полицейских была дана правовая оценка.