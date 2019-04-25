«Первый свободный заезд в рамках Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix был вынужденно приостановлен из-за незакрепленной крышки люка, - отмечают организаторы. - Хотя трасса была заранее проверена на соответствие техническим требованиям и нормам безопасности, проблема с люком стала очевидна только во второй половине дня, так как она крылась внутри самого люка.

Мы договорились с Международной автомобильной федерацией (FIA), что обеспечим замену крышки и проверим все остальные люки на трассе, прежде чем возобновятся гонки. Для нас безопасность водителя имеет первостепенное значение. С более чем 300 люками на треке процесс проверки займет некоторое время и в результате, второй свободный заезд начнется позже, чем предусмотрено по программе».

Напомним, что во время первой свободной сессии болид британца Джорджа Расселла серьезно пострадал из-за вылетевшего люка. В результате первая тренировочная гонка для «Формулы-1» была отменена.