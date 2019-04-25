ООО «Азермарка» Министерства транспорта, связи и высоких технологий выпустило в оборот почтовый блок и сувенирный лист FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX, приуроченные к проходящему в Баку Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Почтовый блок, состоящий из марок размером 40 на 40 миллиметров, выполнен в размере 95 на 100 миллиметров. Размер сувенирного листа, состоящего из восьми марок размером 51 на 37,5 миллиметров, составляет 132 на 180 миллиметров.

Автором оригинального листа и блока марок является художник Вугар Эйюбов.

Оба проекта реализованы печатным домом Cartor Security Printing тиражом по 10 тысяч штук.