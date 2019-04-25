Бакинская «Формула» подтверждает закрепленное за ней звание самой непредсказуемой и просто сумасшедшей гонки.

После историй с незакрепленным люком и столкновением эвакуатора на телекамеры попал еще один инцидент, который мог закончиться весьма плачевно. К счастью, его участники отделались легким испугом.

На видео видно, как маршалы толкают болид пилота «Формулы-2», индонезийца Шона Гелаэля. Судя по всему, машина неожиданно завелась, в результате чего двух сотрудников болид сбил с ног. Мужчины могли получить серьезные травмы, но все обошлось.