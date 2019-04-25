Сколько миллионов потратит Азербайджан на проведение финала Лиги Европы?

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов рассказал российским журналистам о том, каков бюджет на проведение финала футбольной Лиги Европы в 2019 году в Баку, который состоится 29 мая.

«Что касается всех подготовительных работ к финалу Лиги Европы, то у нас приблизительный бюджет 7 миллионов долларов,- цитирует Эльхана Мамедова «Р-Спорт». – Окупится ли данное мероприятие? Я уверен, что да».

Также генсек коснулся темы потенциального перехода полузащитника московского «Спартака», азербайджанца Аяза Гулиева в азербайджанскую сборную.

«У него отец – азербайджанец, мы хорошо знакомы, пару лет назад встречались. Всегда говорили, что двери нашей сборной для Аяза открыты. Мы с ним не раз обсуждали эту тему. Но, судя по всему, он хочет связать свою судьбу со сборной России. Что касается недавнего инцидента, который произошел с Аязом (Гулиев избил в Москве прохожего – американца, который позднее простил футболиста – Ред.) – он не должен допускать таких эмоциональных взрывов. Дело Кокорина и Мамаева в данном случае – пример.

Возможно ли такое в Азербайджане? К счастью, у нас такой ситуации не было. Думаю, их случай – индивидуальный. Очень жаль, что это произошло с такими футболистами. Это игроки, на которых смотрят дети, у нас тоже многие болеют за сборную России. Я им желаю, чтобы черная полоса закончилась. Но они ее создали сами себе».