В Баку приостановили очередное незаконное строительство

В ноябре 2018 года в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре поступила коллективная жалоба от жильцов жилищного комплекса, расположенного по адресу: Хатаинский район, улица Сулеймана Везирова, 17. В жалобе говорилось, что на площадке перед домами жилого комплекса началось строительство многоэтажного жилого дома.

Специалисты Госкомитета провели проверку, в результате которой было установлено, что ИВ Баку в марте 2018 года взяла в разработку выдачу разрешения ООО Azenne Group на строительство многоэтажного дома на этой территории. Однако производство по данному вопросу завершено не было, и разрешение на строительство выдано не было. В связи с этим Госкомитет обратился в соответствующие государственные органы с тем, чтобы строительные работы на данной территории были остановлены до получения разрешения на строительство в соответствии с законодательством.

В проекте, представленным ООО Azenne Group, предусматривается строительство 4-х блочного 22-25 этажного жилого дома, что в несколько раз превышает нормы плотности застройки для данной территории, установленные градостроительным законодательством.

Специалисты Госкомитета провели переговоры с представителями строительной компании по поводу приведения этого проекта в соответствие с требованиями законодательства, и дали им необходимые рекомендации. Несмотря на это, проект строительства по этому адресу, который соответствовал бы требованиям законодательства, до сих не был представлен в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Несмотря на это, в апреле 2019 года в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре снова поступила коллективная жалоба от жильцов жилищного комплекса, расположенного по адресу: Хатаинский район, улица Сулеймана Везирова, 17. В жалобе говорилось, что строительные работы на данной территории снова возобновились. После того как данный факт подтвердился, сотрудники Главного управления по градостроительству и архитектуре города Баку при Госкомитете предприняли необходимые меры для остановки строительных работ. Для того, чтобы предотвратить незаконное строительство на данной территории в будущем Государственный комитет по градостроительству и архитектуре проинформировал правоохранительные органы, местные органы исполнительной власти и Государственное агентство по контролю над безопасностью строительных работ МЧС Азербайджана.