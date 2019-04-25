Названы самые счастливые и печальные страны
В 2018 году список самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, самой же несчастной страной стал африканский Чад. Об этом свидетельствует опрос американской исследовательской компании Gallup, который был проведен в 143 странах мира, пишет РБК.
Вопросы были связаны с позитивными и негативными эмоциями, которые испытывали респонденты в день, предшествовавший общению с социологами. Их спрашивали, довелось ли им смеяться или улыбаться в этот день, чувствовали ли они себя отдохнувшими, чувствовали ли счастье или иные позитивные эмоции.
Двумя самыми счастливыми странами мира стали Парагвай и Панама — они получили индекс «позитивного опыта» в 85 пунктов. Вслед за ними следуют Гватемала и Мексика (84 пункта), Эль-Сальвадор (83). Первой нелатиноамериканской страной в списке стоит Индонезия — она на шестом месте.
Самые несчастные страны оказались в Африке — Чад (54 балла по негативной шкале), Нигер и Сьерра-Леоне (50). Вслед за ними идут две страны Ближнего Востока — Ирак (49) и Иран (48). В число определяющих факторов в негативной шкале исследователи Gallup включали стресс, тревогу, физическую боль, печаль и злость. Почти 40% жителей планеты заявили, что за день до опроса были чем-то обеспокоены, 35% испытывают стресс. Почти треть (31%) заявили, что испытали физическую боль.