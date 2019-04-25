Названы самые счастливые и печальные страны

В 2018 году список самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, самой же несчастной страной стал африканский Чад. Об этом свидетельствует опрос американской исследовательской компании Gallup, который был проведен в 143 странах мира, пишет РБК.

Вопросы были связаны с позитивными и негативными эмоциями, которые испытывали респонденты в день, предшествовавший общению с социологами. Их спрашивали, довелось ли им смеяться или улыбаться в этот день, чувствовали ли они себя отдохнувшими, чувствовали ли счастье или иные позитивные эмоции.