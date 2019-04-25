Азербайджан запретил импорт птицы из России

Азербайджан ввел временный запрет на импорт живой птицы и продукции птицеводства из Чеченской Республики и Ставропольского края РФ, говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно сообщению, Всемирной организацией охраны здоровья животных выявлены на территории Чеченской Республики и Ставропольского края РФ случаи заражения заболеванием Ньюкасла.

«В связи с этим главным государственным ветеринарным инспектором Азербайджана принято решение о временном ограничении импорта живой птицы и продуктов птицеводства с территорий Чеченской Республики и Ставропольского края РФ", - говорится в сообщении агентства.

Агентство пищевой безопасности направило также обращение в Государственный таможенный комитет для дезинфекции при прохождении таможенного контроля автотранспортных средств, прибывающих в Азербайджан непосредственно из Чеченской Республики и Ставропольского края РФ или транзитом через эти регионы.