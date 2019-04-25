Nar поддержал проведение ADA Innovation Awards 2019

Nar, уделяющий особое внимание развитию образования и просвещения в стране, в очередной раз поддержал проведение ADA Innovation Awards 2019 в Университете ADA.

Основная цель премии - помочь студентам создать собственный стартап и построить реальный бизнес, предлагая свои инновационные идеи.

Финальная церемония награждения состоится 24 мая. Победители будут удостоены различных денежных призов, а также звания «Резиденты инновационного центра ADA» на 2018/2019 учебный год.

Инновационный центр ADA создан четыре года назад по инициативе ректора Университета ADA Хафиза Пашаева с целью повышения духа инновационного мышления и предпринимательства среди студентов.

Сотрудничество между Nar и Университетом ADA включает в себя такие проекты и мероприятия, как сотрудничество с Университетским фондом ADA, предоставление возможностей карьерного роста и стажировки студентам и выпускникам ADA, а также участие сотрудников Nar в программах повышения квалификации университета.

Подробную информацию о стратегии КСМ Nar можно получить на сайте nar.az