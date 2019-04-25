В России горит ракетный завод Видео
В Красноярске (РФ) загорелся крупный оборонный завод «Красмаш». Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю.
Загорелась и обрушилась кровля здания. Полыхает крыша в цеху по производству холодильных установок, уточняет ТАСС.
По данным РБК, горит склад завода «Бирюса». Предварительно, площадь пожара составила около 5 тыс. кв. м.
Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок. Он также является одним из основных производителей базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Предприятие также занимается изготовлением новой межконтинентальной ракеты «Сармат». Завод работает с 1932 года и считается стратегически важным объектом.