Трамп «позвонил в ОПЕК» и потребовал снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть. Об этом американский лидер заявил журналистам в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Цены на горючее снижаются, - сказал Трамп. - Я позвонил в ОПЕК и сказал: «Вам нужно снизить их». И цены на горючее снижаются».

Президент США не пояснил, когда и с кем именно из представителей организации или входящих в нее государств он говорил.

Ранее Трамп неоднократно призывал ОПЕК увеличить добычу нефти и воздержаться от мер по поддержанию цен на нее.