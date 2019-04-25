Объекты, расположенные рядом с крепостными стенами в Ичери Шехер, должны оставаться той высоты, какими и были. Об этом корреспонденту BBC Azərbaycanca заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева .

По ее словам, Ичери Шехер всегда был популярным местом для местных жителей и туристов, и до сих пор здесь велась только реконструкция зданий, пришедших в непригодное состояние.

Мехрибан Алиева добавила, что каждый камень в Ичери Шехер находится под контролем государства.

«Было время, когда Ичери Шехер из-за имевшихся здесь недочетов был включен в черный список ЮНЕСКО. После этого был проведен ряд мероприятий, приглашены иностранные эксперты, и с их поддержкой эти недочеты были устранены», - сказала первый вице-президент.