Взрывы прогремели во время контртеррористической операции в городе Калмунай, сообщает новостной портал Newsfirst со ссылкой на официального представителя армии.

Также передается, что в Калмунае и городах Саммантхурае и Чавалакадае полиция объявила комендантский час.

Как сообщает портал Adaderana, взрывы устроили подозреваемые в терроризме, когда отстреливались от полиции. В результате один или два боевика погибли. Информации о других жертвах не поступало.

* * * 19:14

На Шри-Ланке прогремели три взрыва, сообщает новостной портал Newsfirst.

Согласно информации, инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводят антитеррористическую операцию.

Подробности инцидента пока не приводятся.