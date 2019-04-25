Туркменбаши написал новую книгу о конях

В столице Туркмении Ашхабаде состоялась презентация новой книги президента страны Гурбангулы Бердымухамедова «Конь — символ верности и счастья», приуроченной к национальному празднику туркменского скакуна, пишет Turkmenistan.ru.

В презентации приняли участие члены правительства, руководители различных госорганизаций, ректоры вузов, а также деятели культуры и искусств.

Новая книга туркменского лидера посвящена роли лошадей в истории культуры туркменского народа и представляет собой культурно-исторический обзор значения коня в развитии человеческой цивилизации.

Предыдущая книга Гурбангулы Бердымухамедова, написанная в начале марта, также была посвящена этим животным и называлась «У коня есть и преданность, и веселье».

Президент Туркмении считается автором нескольких литературных и научно-популярных произведений о национальной кухне, коврах, музыке, спорте, пословицах и др. Одними из главных героев книг Бердымухамедова, который увлекается верховой ездой, являются ахалтекинские кони.