В Баку пройдет Фестиваль американского кино
Посольство США в Азербайджане с радостью сообщает о совместном с сетью кинотеатров Park Cinema проведении фестиваля американских фильмов (American Film Festival). Все фильмы будут показаны в Park Cinema Flame Towers с 1 по 5 мая и будут посвящены силе человеческого духа.
Пять потрясающих и разнообразных фильмов, в числе которых «Человек на Луне», «Красивый мальчик», «Зеленая книга», «С любовью, Саймон» и «Звезда родилась», будут продемонстрированы на английском языке с русскими субтитрами.
Стоимость билетов – 2 маната. Их можно приобрести на сайте www.parkcinema.az и кассах Park Cinema.
Посольство США в Азербайджане благодарит Park Cinema за сотрудничество в проведении этого мероприятия и приглашает азербайджанскую публику присоединиться к просмотру фильмов-обладателей крупных наград:
|
Фильм
|
День
|
Дата
|
Время
|
Зал
|
Человек на Луне
|
Среда
|
1 мая 2019
|
19:00
|
3 и 4
|
Красивый мальчик
|
Четверг
|
2 мая 2019
|
19:00
|
3
|
Зеленая книга
|
Пятница
|
3 мая 2019
|
19:00
|
3
|
С любовью, Саймон
|
Суббота
|
4 мая 2019
|
19:00
|
3
|
Звезда родилась
|
Воскресенье
|
5 мая 2019
|
19:00
|
3
|
Все фильмы будут показаны в кинотеатре Park Cinema Flame Towers (Баку, ул. М.Гусейна,1)
Для более подробной информации: Facebook Посольства США в Азербайджане: www.facebook.com/baku.usembassy
https://www.facebook.com/watch/?v=2085694978401032
Официальный сайт Park Cinema: www.parkcinema.az