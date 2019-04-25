В Баку пройдет Фестиваль американского кино

Посольство США в Азербайджане с радостью сообщает о совместном с сетью кинотеатров Park Cinema проведении фестиваля американских фильмов (American Film Festival). Все фильмы будут показаны в Park Cinema Flame Towers с 1 по 5 мая и будут посвящены силе человеческого духа.

Пять потрясающих и разнообразных фильмов, в числе которых «Человек на Луне», «Красивый мальчик», «Зеленая книга», «С любовью, Саймон» и «Звезда родилась», будут продемонстрированы на английском языке с русскими субтитрами.

Стоимость билетов – 2 маната. Их можно приобрести на сайте www.parkcinema.az и кассах Park Cinema.

Посольство США в Азербайджане благодарит Park Cinema за сотрудничество в проведении этого мероприятия и приглашает азербайджанскую публику присоединиться к просмотру фильмов-обладателей крупных наград:

Фильм День Дата Время Зал Человек на Луне Среда 1 мая 2019 19:00 3 и 4 Красивый мальчик Четверг 2 мая 2019 19:00 3 Зеленая книга Пятница 3 мая 2019 19:00 3 С любовью, Саймон Суббота 4 мая 2019 19:00 3 Звезда родилась Воскресенье 5 мая 2019 19:00 3 Все фильмы будут показаны в кинотеатре Park Cinema Flame Towers (Баку, ул. М.Гусейна,1)

Для более подробной информации: Facebook Посольства США в Азербайджане: www.facebook.com/baku.usembassy

https://www.facebook.com/watch/?v=2085694978401032

Официальный сайт Park Cinema: www.parkcinema.az