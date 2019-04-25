В Баку изменили ряд автобусных маршрутов Из-за ремонта
В Баку временно меняется схема движения 20 регулярных автобусных маршрутов, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.
Согласно информации, начиная с субботы временно меняется схема движения автобусных маршрутов №№ 22, 24, 35, 40, 49, 55, 57, 60, 76, 78, 105, 106, 113, 141, 185, 186, 191, 208, 209 и 213.
Изменения связаны с полным ограничением дорожного движения по причине реконструкционных работ на улице Явера Алиева в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.
До полного завершения работ автобусы будут следовать альтернативными маршрутами по улицам Х.Хасмамедова и Л. Мамедбейли.