Нефть рухнула после «звонка» Трампа в ОПЕК

Стоимость «черного золота» эталонных марок в ходе торгов вечером в пятницу резко снизилась, пишет Росбалт.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent подешевела на $2,38 - до $71,97 за баррель, а июньские фьючерсы на западнотехасский сорт WTI — на $2,32, до $62,89 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Нефтяные котировки падают, в частности, после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он позвонил в ОПЕК и попросил принять меры для снижения цены на топливо: «Цены на бензин снижаются. Я позвонил в ОПЕК. Я сказал: «Вы должны их снизить. Вы обязаны из снизить».