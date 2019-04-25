Евросоюз отказался от банкнот в 500 евро

О постепенном выводе купюр из обращения стало известно еще в 2016 году. Беспокойство ЕЦБ вызвало то, что с помощью такой банкноты упрощается возможность осуществлять «незаконную деятельность». В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными странами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.

Тем не менее банкноты достоинством 500 евро и дальше могут продолжать использоваться в качестве законного платежного средства. Но при попадании в банки они будут изыматься из обращения.