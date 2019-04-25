Еще одна страна приостановила транзит российской нефти

Венгерская нефтегазовая компания MOL объявила о том, что временно прекращает прием нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» из России, объяснив это последними сообщениями о ненадлежащем качестве поставляемого сырья, пишет РБК со ссылкой на издание Portfolio.

В MOL подчеркнули, что пока у них нет серьезных претензий к нефти, поступающей по «Дружбе», а временный запрет связан со стремлением полностью обезопасить НПЗ на территории Венгрии.

В компании заверили, что имеющихся запасов в стране достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу НПЗ на ближайший период времени.

Около недели назад белорусская компания «Белнефтехим» сообщила о значительном ухудшении качества российской нефти, поступающей по южной ветке трубопровода «Дружба». В ней была обнаружена повышенная доля хлоридов. Российская «Транснефть» позже признала, что загрязнение имело место на территории РФ. Сегодня же компания заявила, что вброс некачественной нефти в трубопровод произошел через «СамараТрансНефть-терминал», находящийся в стадии банкротства.