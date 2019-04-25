В Баку арестован грабитель женщин

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Баку ранее судимого жителя Гейгеля Арифа Алиева, подозреваемого в нападении на женщин с целью ограбления, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, жительница Баку Фазиля Зейналова обратилась в 29-й отдел полиции с заявлением о том, некий мужчина отобрал у нее сумку, где хранились мобильный телефон и 120 манатов. Вскоре в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан Ариф Алиев.

В ходе расследования было установлено, что задержанный также ограбил Валиду Велиеву, отобрав сумку с 200 манатами. Ариф Алиев признался в совершении преступлении.

По факту продолжается расследование.