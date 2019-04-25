Во время встречи вынужденные переселенцы выразили свою признательность за внимание и заботу государства, отметив, что всегда чувствовали эту поддержку.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с вынужденными переселенцами, проживающими в 4-м общежитии Медицинского университета в Насиминском районе Баку, а также в жилом комплексе "Гобу парк", заложенном в Гарадагском районе, сообщает АзерТАдж.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева, отметив, что работы в этом направлении будут и впредь продолжаться, сказала: "Спасибо, что так принимаете меня. Я сделаю для вас все возможное. И сегодня я здесь для того, чтобы поговорить с вами, узнать о ваших проблемах. Я знаю, что вы живете в трудных условиях. По моему распоряжению готовится новая дорожная карта. Сотрудники Фонда Гейдара Алиева и Фонда развития регионов обойдут все общежития, все пансионаты, встретятся с проживающими там, уяснят все их проблемы. При необходимости я и сама побываю во всех пансионатах".

Затем первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в квартире вынужденного переселенца из Губадлинского района Муртузали Юсуфова. Во время беседы Мехрибан Алиева отметила, что сегодня она здесь для того, чтобы жилищные проблемы вынужденных переселенцев были решены в кратчайшие сроки.

"Над этим ежедневно работает азербайджанское государство, и президент, и лично я. Многое уже сделано. Более 300 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев обеспечены жильем. И все же эта проблема остается. Нам нужно создать отдельную программу последовательного решения этой проблемы, с тем чтобы обеспечить нормальными жилищными условиями всех наших граждан. Вскоре все вы будете обеспечены нормальным жильем", - сказала Мехрибан Алиева.

Далее первый вице-президент посетила другие семьи, проживающие в общежитии №4 Медицинского университета, где она ознакомилась с условиями их проживания, выслушала их обращения, отметив, что в скором времени все они будут обеспечены новым жильем.

Затем первый вице-президент побывала в средней школе №20 Зангиланского района, которая временно расположена на территории данного общежития, встретилась с учителями школы, в которой обучается 131 ученик.

"Вижу, в каких трудных условиях вы живете на протяжении долгих лет. Но теперь, в соответствии с планом, вы в ближайшее время будете обеспечены жильем в поселке Гобу. И только что я распорядилась о переселении этой школы туда же", - отметила первый вице-президент.