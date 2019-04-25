Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с работами, проведенными в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, защита жемчужины азербайджанской архитектуры и в целом всей культуры Азербайджана, национального достояния - Ичери Шехер - всегда в центре внимания. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева с вниманием и заботой относятся к защите этого древнего города.

Включение Ичери Шехер - самого известного примера Ширван-Апшеронской архитектурной школы - в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще одно подтверждение вклада азербайджанского народа в общечеловеческую культуру.