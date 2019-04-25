Трамп заявил о согласии Эр-Рияда увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличения экспорта нефти, пишет Интерфакс.

"Говорил с Саудовской Аравией и с другими государствами об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - написал Трамп в твиттере, не уточнив, о каких "других" странах идет речь.

Ранее на этой неделе Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.