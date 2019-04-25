Ученые: Грецкие орехи помогут сбросить лишний вес

Специалисты провели эксперимент с участием добровольцев с ожирением. Их попросили в течение пяти дней употреблять смузи, содержащий 48 граммов грецких орехов. Через месяц ученые повторили этот же эксперимент с теми же испытуемыми. При этом с помощью МРТ им измеряли активность головного мозга.

Выяснилось, что в результате ореховой терапии электрическая активность в участках мозга выросла, люди лучше чувствовали насыщение и быстрее заканчивали есть. Они меньше хотели есть, что в конечном итоге способствовало похудению.