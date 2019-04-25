Лев Аскеров 00:40

Это было неделю спустя после Нового, 2016 года. Звонок мобильника разбудил меня глубокой ночью. Почти под утро. На часах половина третьего. Высвеченный номер явно московский. «Неужто что случилось…», - не без тревожности подумалось мне. Голос, прозвучавший мне в ухо, я узнал бы и в ревущей толпе. - Добрый вечер! Не разбудил? – заикаясь, спросил он. - А как ты думаешь? – проворчал я. Это был мой давний коллега по издаваемому «Известиями» в конце 1980-х еженедельнику «Союз» Илья Меленевский. Тогда он был экономическим обозревателем «Известий», а я - собкором по Азербайджану. Теперь он вел экономическую тематику в «Коммерсанте». Не виделись с ним с 1989 года, когда он приезжал в Баку в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. - Слушай, не верю своим глазам. Пришла ТАССовская информация. В Баку, дескать, будет проходить «Формула 1». - Ну и что? – бурчу я. - Как что? Вас короновали Королевскими автогонками, а ты – «Ну и что…», - передразнивает он. – После Олимпийских игр автогонки «Формула 1» по международной значимости занимают первое место. Такого даже Москва-матушка не удостаивалась. Президент «Формулы 1» Чейз Кэри дважды браковал нашу столицу. А как удалось вам его уломать?! Ведь ваши узкие улочки да разбитые дороги никакой болид не выдержит… Не гонки будут, а куча-мала… - Стоп, Илюша! Ты когда последний раз был в Баку? - Разве не знаешь? В 89-м… - Тебя здесь не было 27 лет… Теперь наш город не тот, что ты видел. Ты его не узнаешь. У нас магистрали почище московских. Мирового уровня, чтобы ты знал! А намеченная дистанция гонки по своей крутости, на которой пилоты могут показать мастерство высшего класса, превосходит, как отметил здесь Чейз Кэри, трассы многих городов мира. Кстати, он же сам лично определил маршрут…

- О том, что ваша столица преобразилась, я знал по периодике. Однако не думал, что до такой степени... Обязательно приеду… В этом я нисколько не сомневался. Ведь мой коллега Илья Яковлевич Меленевский помимо того, что был востребованным журналистом, пишущим на темы экономики, был еще и автогонщиком и по возможности всегда устраивал себе командировки за рубеж, где проходили соревнования «Формулы 1». Такого фаната этого вида автоспорта надо было еще поискать. И он свою страсть всегда сдабривал своим журналистским амплуа. Рассматривал эти соревнования еще и в ракурсе социально-экономической составляющей, насколько она выгодна. В смысле, стоит ли игра свеч. Мне же, признаться, как-то не приходилось задумываться по этому поводу. Разумеется, о международной значимости Королевских автогонок я не знать не мог. Знал и о том, что претендентов проводить их у себя было хоть отбавляй. А тут, как гром среди ясного неба, команда «Формулы 1» остановила свой выбор на нашей столице. И я с одним из боссов Министерства молодежи и спорта Азербайджана проехал по всему пути намеченной гонки Гран-при. Трасса Baku City Circuit, выбранная председателем и исполнительным директором «Формулы 1» Чейзом Кэри, опоясывая крепостные стены охраняемого ЮНЕСКО Ичери Шехер, проходила по центральным улицам города… - Зрелище, скажу тебе, непередаваемо изумительное, - в один из дней гонок того 2016 года с неподдельным восхищением говорил мой коллега И.Меленевский. - Летевшие молниями болиды вдоль древних стен вашей крепости – это нечто фантастическое. 60 миллионов телезрителей мира открывали для себя Баку. Сейчас звонили из «Московского комсомольца» и просили у меня материалы и свежие снимки старого и нового Баку. Им, оказывается, редакция ежедневной газеты Турина La Stampa заказала серию материалов и о Королевских гонках, и о самом Баку. Теперь ночью придется сидеть и писать… С тех пор минуло три года. И буквально днями, точнее 28 апреля 2019 года, в Баку вновь, по четвертому разу, стартует Королевская гонка Гран-при. - Аудитория гонок Гран-при Азербайджана охватывает почти все страны мира, - говорит руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи. - В прошлом году ее просмотрело почти 83 млн зрителей. За спиной у нас три Гран-при, два из которых признаны лучшими гонками сезона. Сегодня наша цель – создать самые зрелищные гонки в истории «Формулы 1», чтобы из всех мировых гонок болельщики выбирали именно Гран-при Азербайджана. Мы отныне вписаны в мировую энциклопедию спортивных соревнований…