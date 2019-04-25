«Сейчас мы проводим Гран-при «Формулы-1», но скоро у нас состоится финал Лиги Европы, большое событие, - говорит министр. - Кого хотим видеть? Ну точно не национальный, не английский финал. Но болеть я буду из оставшихся команд за «Челси». Все-таки Абрамович, наш человек.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов пообщался с российскими журналистами на тему финала Лиги Европы в Баку, «Формулы-1» и планах на будущее.

Опасаемся ли мы английских фанатов? Знаю, что понадобится много пива, но мы готовы, все пивные заводы работают на полную мощность. Не думаю, что они что-то разрушат. В других местах же не разрушают».

Напомним, в полуфиналах Лиги Европы лондонский «Арсенал» сыграет с испанской «Валенсией», а другой столичный клуб - «Челси» - с немецким «Айнтрахтом».

Также Азад Рагимов заявил, что Азербайджан заинтересован в проведении домашнего этапа «Формулы-1» и после окончания действующего контракта, который продлен до 2023 года включительно.

«Не так давно был подписан контракт с «Формулой-1». После этого года еще четыре гонки будут гарантированно проведены в Баку. Очень хотелось бы, чтобы после этих четырех гонок мы продолжили эту традицию.

Может быть, как в Монако, свыше 60 лет мы хотим, чтобы это проходило в городе. Это праздник, мы делаем все возможное, чтобы этим могли насладиться все».

Министр заявил, что Баку не планирует в ближайшее время подавать заявку на проведение летней Олимпиады: «У нас были две попытки - в 2016 и в 2020 годах. Мы прошли весь путь, но не попали в шорт-лист. Главная наша проблема - спортивные объекты. На ближайшее будущее у нас нет планов выдвигать заявку Баку».