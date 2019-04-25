Байден оказался популярнее Трампа

Таковы результаты опроса, проведенного и опубликованного газетой The Hill сразу после того, как Байден официально объявил об участии в борьбе за президентское кресло.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, объявивший об участии в президентской гонке, пользуется большей поддержкой у американцев, чем нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. На выборах 2020 года политика готовы поддержать 43% американцев, а президента США только 37%.

Кроме того, за первые сутки после официального вступления в борьбу за высший государственный пост в стране Джозеф Байден собрал около $6,3 млн в качестве пожертвований на проведение избирательной кампании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей предвыборного штаба политика. Деньги предоставили примерно 97 тысяч физических или юридических лиц.

Газета отмечает, что Байдену по объему собранных средств удалось превзойти других демократов, заявивших о намерении претендовать на пост президента США.

Байден объявил об официальном вступлении в гонку в четверг. Согласно ряду опросов, на данный момент он считается одним из фаворитов среди представителей Демократической партии. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.