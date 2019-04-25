В Италии заявили, что не Турция, а Россия должна быть в Евросоюзе

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что предпочел бы видеть в Евросоюзе не Турцию, долгое время пытающуюся найти путь для вхождения в ЕС, а Россию, которая по традициям является европейской страной.

По его мнению, десятилетиями тратятся миллиарды евро, чтобы убедить турок войти в ЕС, хотя «Турция не имеет ни малейшего отношения к Европе»: «Я бы предпочел, чтобы в Европу вступила Россия, если говорить начистоту».

«Мне кажется, что гораздо ближе к нашей истории, к нашей культуре, к нашей экономике, к нашим традициям такая страна, как Россия, а не такая страна, как Турция», — цитирует итальянского политика РИА Новости.

Он также отметил, что считает антироссийские санкции не только бесполезными, но и в какой-то мере вредными для экономики Италии и для решения проблем на европейском континенте.

Сальвини подчеркнул, что придерживается этой позиции совершенно бескорыстно, вопреки мнению некоторых СМИ о том, что Москва якобы платит ему за подобные высказывания.

Маттео Сальвини - лидер итальянской правой политической партии «Лига севера».