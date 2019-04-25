Эльмир Алиев, отдел спорта 01:10

Первый день соревнований «Формулы» в Баку получился богатым на события. Кто бы мог подумать, что уже во время свободных заездов, которые, по сути, являются генеральной репетицией, будет столько всего животрепещущего.

Огромная армия поклонников «Формулы-1», исчисляющаяся десятками миллионов, вовлеклась в страстные дискуссии в различных соцсетях, обсуждая происходящее на улицах Баку. Среди этих жарких прений мне запомнился твит одного из болельщиков: «Первый день в Баку проходит интереснее, чем все, что было в этом сезоне «Формулы-1» вместе взятое». А ведь до Баку прошли три Гран-при, которые, по мнению фанатов, были скучнее, чем один-единственный день в Азербайджане. Соцсети изобилуют подобного рода комментариями. Конечно, главной темой дня стала история с вылетевшей крышкой канализационного люка, серьезно повредившей болид британца Джорджа Расселла из команды Williams. После этого происшествия стартовые свободные заезды были прерваны и не были возобновлены. Первая реакция мировой общественности на данный инцидент была негативной. Но с каждой следующей минутой фанаты «Формулы-1» стали относиться к случившемуся как к части большого шоу под названием «Гран-при Азербайджана», которое за два года приучило любителей «королевских гонок» к тому, что в Баку не может быть скучно, а наоборот, будет захватывающе и уж точно интереснее, чем где бы то ни было.

«Летающий» люк, эвакуатор, чей кран задевает надземный переход, болид, который сбивает с ног двух маршалов… Столько необычных для «Формулы» событий может не набраться за весь сезон, а тут все это вместилось в одну пятницу. Вот почему легкий скепсис сменился на восторг: Баку вновь дарит зрелище! Возвращаясь же к тому самому инциденту с люком, стоит сказать, что было заявление организаторов, а также выступление директора гонки Майкла Маси, который сообщил, что сломалось одно из креплений крышки люка. «У нас пока нет объяснения, почему это произошло. На этой трассе более 300 люков – мы проверили каждый из них из предосторожности», - сказал Маси. Слова директора гонки говорят о том, что неправильно сваливать всю вину на азербайджанскую сторону. Заграничные устроители гонок тоже недоглядели. Маси также отметил, что подобные инциденты на уличных трассах случались и прежде. По его словам, нечто подобное произошло несколько лет назад в Монако. Поэтому не стоит представлять случившееся как абсолютно из ряда вон выходящее.