И вновь весь мир сходит с ума по Баку… великая пятница
Первый день соревнований «Формулы» в Баку получился богатым на события. Кто бы мог подумать, что уже во время свободных заездов, которые, по сути, являются генеральной репетицией, будет столько всего животрепещущего.
Огромная армия поклонников «Формулы-1», исчисляющаяся десятками миллионов, вовлеклась в страстные дискуссии в различных соцсетях, обсуждая происходящее на улицах Баку. Среди этих жарких прений мне запомнился твит одного из болельщиков: «Первый день в Баку проходит интереснее, чем все, что было в этом сезоне «Формулы-1» вместе взятое». А ведь до Баку прошли три Гран-при, которые, по мнению фанатов, были скучнее, чем один-единственный день в Азербайджане.
Соцсети изобилуют подобного рода комментариями. Конечно, главной темой дня стала история с вылетевшей крышкой канализационного люка, серьезно повредившей болид британца Джорджа Расселла из команды Williams. После этого происшествия стартовые свободные заезды были прерваны и не были возобновлены.
Первая реакция мировой общественности на данный инцидент была негативной. Но с каждой следующей минутой фанаты «Формулы-1» стали относиться к случившемуся как к части большого шоу под названием «Гран-при Азербайджана», которое за два года приучило любителей «королевских гонок» к тому, что в Баку не может быть скучно, а наоборот, будет захватывающе и уж точно интереснее, чем где бы то ни было.
«Летающий» люк, эвакуатор, чей кран задевает надземный переход, болид, который сбивает с ног двух маршалов… Столько необычных для «Формулы» событий может не набраться за весь сезон, а тут все это вместилось в одну пятницу. Вот почему легкий скепсис сменился на восторг: Баку вновь дарит зрелище!
Возвращаясь же к тому самому инциденту с люком, стоит сказать, что было заявление организаторов, а также выступление директора гонки Майкла Маси, который сообщил, что сломалось одно из креплений крышки люка.
«У нас пока нет объяснения, почему это произошло. На этой трассе более 300 люков – мы проверили каждый из них из предосторожности», - сказал Маси.
Слова директора гонки говорят о том, что неправильно сваливать всю вину на азербайджанскую сторону. Заграничные устроители гонок тоже недоглядели.
Маси также отметил, что подобные инциденты на уличных трассах случались и прежде. По его словам, нечто подобное произошло несколько лет назад в Монако. Поэтому не стоит представлять случившееся как абсолютно из ряда вон выходящее.
Сейчас весь мир в предвкушении того, что подарит бакинская трасса в субботу и воскресенье. Эксперты ведущих спортивных телеканалов мира спорят о том, чем удивит Гран-при Азербайджана в квалификации и во время основной гонки. Не это ли самая лучшая презентация для Баку и всей страны?!
Как известно, по подсчетам международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers прямые и косвенные доходы от «Формулы-1» в 2016-2017 годах составили 277,3 млн долларов. В рамках этой суммы прямая прибыль была равна 164,2 млн, косвенная – 113,1 млн. А по итогам 2018 года косвенная прибыль составила 131 млн долларов.
Под прямыми доходами подразумевается резервация гостями отелей, их расходы на питание, сервис, транспорт и т.д., а под косвенными – дивиденды от упоминания Азербайджана и Баку в мировых СМИ. 131 млн долларов - именно столько пришлось бы заплатить Азербайджану таким медиа-гигантам, как Sky Sports, Viasat, The Times, The Guardian, Daily Mail, Bild и другим, если бы они разрекламировали нашу страну на платной основе.
Есть и относительно свежие цифры, связанные с прямыми доходами. Среднестатистический иностранный фанат «Формулы-1», приезжающий в Баку, тратит за гоночный уик-энд в Азербайджане примерно 2 тысячи долларов. В эту сумму входит оплата авиабилетов, питания и проживания, цена которого в дни проведения гонок вырастает в Баку в несколько раз.
Если учесть, что, к примеру, на Гран-при Азербайджана 2018 года побывало около 22 тысяч иностранцев (это только болельщики, без учета VIP-гостей и персонала команд), то получается, что приехавшие на «Формулу» лишь в прошлом году потратили 44 млн долларов.
Прогнозы относительно прямых доходов в 2019 году делать пока рано, но вот косвенная прибыль должна заметно возрасти, принимая во внимание пятничный фейерверк событий и многочисленные упоминания в мировых СМИ. И это при том, что впереди еще два более важных дня, которые огромный мир «Формулы» ждет, затаив дыхание…