Нариман Аббасов победил казаха и стал чемпионом Fight Nights Global

В подмосковных Мытищах состоялся вечер боев по смешанным единоборствам Fight Nights Global 93, одним из главных поединков которого стал бой между азербайджанцем Нариманом Аббасовым и казахом Куатом Хамитовым.

На кону был пояс чемпиона Fight Nights Global в легком весе (до 70 кг). Однако на взвешивании Хамитов не уложился в нужный вес, превысив его на 2,5 кг. Поединок был под угрозой срыва, но Нариман Аббасов согласился на бой. При этом Куат Хамитов получил штрафной балл.

В итоге пятираундовый бой решением судей завершился победой Наримана Аббасова.

Для Наримана это 27-й поединок в ММА. На его счету 24 победы и три поражения. В активе Хамитова 18 побед и семь поражений.